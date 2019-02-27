Büyükelçi Wood, Silahsızlanma Konferansı'na ev sahipliği yapan  Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde basın toplantısı düzenledi. Konuşmasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik bir  dizi suçlamalarda bulunan Wood, ülkenin meşru liderinin, kendini "geçici devlet  başkanı" ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Guaido olduğunu iddia etti.

Robert Wood, Juan Guaido'nun başına bir şey gelmesi durumunda bunun  sorumlusunun Maduro olacağı görüşünü de savundu. Wood, Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza'nın bugün BM İnsan  Hakları Konseyi'nin 40'ıncı oturumunda ABD'ye yaptığı diyalog çağrısına ilişkin  bir soruya, "Başkan Trump, Venezuela'nın meşru devlet başkanı ile görüşmek için  hazırlıklar yapıyor. O da Juan Guaido. Maduro rejimi kabul edilemez ve biz  tanımıyoruz." karşılığını verdi.

Konsey'de konuşan Venezuela Dışişleri Bakanı Arreaza, ABD'ye sorunları  diyalog yoluyla çözme çağrısı yaparak, "ABD ile diyalog neden olmasın. Devlet  Başkanı Maduro ile Trump neden buluşmasınlar? Dolayısıyla ortak bir zeminde  buluşup aralarındaki görüş ayrılıklarını izah edebilirler." ifadesini  kullanmıştı. Jorge Arreaza, ülkesine yönelik saldırgan tutumun sona ermesi  gerektiğini vurgulayarak, iki ülke arasındaki görüşmelerin Venezuela'da yapılması  teklifinde bulunmuştu.

"Pakistan ve Hindistan bir savaşın içinde değil"

Büyükelçi Wood, bir başka soru üzerine, Hindistan ile Pakistan  arasındaki gerilimden endişe duyduklarını ve durumu yakından takip ettiklerini  söyledi. Bölgede bazı ülkelerle iş birliği içinde olduklarını bildiren Wood,  iki ülke arasındaki tansiyonun daha da büyümemesi için çaba sarf edilmesi  gerektiğini belirtti. Robert Wood, "Bana göre onlar şimdi bir savaşın içinde değiller.  İlişkileri zor durumda. Önemli olan tansiyonun düşürülmesi. Biz ve bölgedeki  bütün ülkeler bunu denemeli. (Bu) Asya'nın güneyinde oldukça karmaşık bir durum."  değerlendirmesinde bulundu.