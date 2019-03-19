Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollanda’nın Utrecht kentinin batısında yer alan 24 Ekim Meydanı’nda bir tramvayda silahlı saldırı düzenlendi. Hollanda polisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Güvenlik güçleri, kırmızı bir arabaya binerek kaçan zanlıyı aramak için bölgeyi kuşattı, olay yerine terör uzmanı ekipler gönderildi. Polis, olaydan saatler sonra 37 yaşındaki zanlı Gökmen Tanış’ın yakalandığını duyurdu.

Bir görgü şahidi, “Tramvayın arkasındaydım. Koltuklarda oturan insanlara nişan alıyor gibiydi. Kondüktör hemen kapıyı açmadı. Yanımdaki iki genç pencereyi tekmeleyerek açtı. Ben de oradan dışarı kaçtım” dedi.

TERÖR ALARMI VERİLDİ

Yaşanan olayın Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik yapılan saldırının hemen arkasından gelmesi üzerine kentte terör alarmı riski, en yüksek seviyeye (5. seviye) yükseltilirken güvenlik güçleri, okullara giriş ve çıkışların durdurulması için talimat verdi. Polis, vatandaşların evlerinden çıkmaması çağrısında bulundu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte ilk açıklamasında “Saldırının gerekçesi araştırılıyor. Açık bir terör eylemi” derken, akşam saatlerinde açıklamalarını yumuşattı. Rutte, saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirterek, bunun arkasında terör unsuru bulunabileceğini göz ardı etmediklerini ifade etti.

“TEK KİŞİLİK SALDIRI”

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Fred Grapperhaus, saldırının arkasındaki nedenin henüz bilinmediğini ifade ederek “Sadece somut bilgilerle devam edebiliriz. O nedenle araştırmalara devam edeceğiz. Tek kişilik bir saldırı olduğunu düşünüyoruz, ama ilerisi ne gösterir bilemeyiz. Herkesi dikkatli olmaya ve sakinliğini korumaya davet ediyorum” dedi.

BABA: CEZASINI ÇEKSİN!

Gökmen Tanış’ın babası Mehmet Tanış’ın, yıllar önce Yozgat’tan ailesiyle Hollanda’ya gittiği, 2008’de eşinden boşanıp Türkiye’ye döndüğü ve Kayseri’ye yerleştiği öğrenildi. İkinci evliliğini yapan Mehmet Tanış, ilk eşinden olan ve Hollanda’da yaşamaya devam eden oğlu Gökmen Tanış ile 11 yıldır görüşmediklerini söyledi. Oğlunun amcasının kızı ile evlendiğini, 2 ay sonra da boşandıklarını belirten baba Tanış, “Aynı evde yaşadığın evladını bile tanıyamıyorsun. Yaptıysa cezasını çeksin. Daha önce saldırgan tavırları yoktu. Aradan 11 yıl geçti. Neler yaşadı bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

“AİLEVİ SORUNLARI VARDI”

Zanlı Tanış’ın yakınlarından ismini vermek istemeyen bir kişi, “Aile doğru düzgün bir aile, kendi halinde. Terör ile bir alakası olduğunu düşünmüyorum” dedi. Bölgede yaşayan ve olayı haber alarak polisin operasyon yaptığı bölgeye gelen Türkler, “Öğrendiğimiz kadarı saldırgan, yengesini öldürdükten sonra tramvaya biniyor ve bir durak sonra indikten sonra da iki kişiyi de orada öldürüyor” dedi.

Saldırganı tanıyan bir başka Türk de, “Ruhsal sorunları olan, ailevi sorunları olan biriydi. Cezaevi geçmişi olmuştu. Hollanda hükûmeti bunu teröre bağlıyor ama biz öyle sanmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı da olayın ardından saldırıyı şiddetle kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Saldırıyı, faili kim olursa olsun ve hangi saikle gerçekleştirilmiş olursa olsun şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı karşısında Hollanda halkı ve hükûmeti ile dayanışmamız tamdır” ifadelerine yer verildi.

DEAŞ BAĞLANTILI İDDİASI

1981 Yozgat doğumlu olan Gökmen Tanış’ın daha önce Çeçenistan’a gidip savaştığı iddia edildi. Birkaç sene önce DEAŞ’la bağlantısı sebebiyle tutuklanıp bırakılan Tanış’ın bisiklet hırsızlığı, kız kardeşini öldürmeye teşebbüs, tecavüz ve sarkıntılık suçlamasıyla yargılandığı ve en son 4 Mart’ta mahkemeye çıktığı öğrenildi.