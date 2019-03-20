Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından hazırlanan açıklamada, raporun Türkiye açısından yok hükmünde olduğunun altı çizildi. Raporun 15 Temmuz hain darbe girişimini, bu girişimin faili FETÖ ile destekçilerini ve özellikle PKK/PYD’yi aklama çabası niteliğinde olduğu ifade edildi. Türkiye’de darbe girişiminde bulunan ve 250 kişinin ölümüne neden olan FETÖ ile mücadelede insan hakları ve uluslararası hukuka riayet edildiği vurgulandı. Raporda siyasi tutuklu olarak nitelendirilen başta Selahattin Demirtaş olmak üzere diğer isimlerin FETÖ ve PKK terör örgütünün açık destekçileri olduğu belirtilmiş; bu isimlerin belgelerle yargılandığı hatırlatıldı. Basın-ifade özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler konusunda raporda yer alan ifadelerin asılsız olduğunun altı çizilirken; Türkiye’de gazetecilerin haksız yere tutuklanmasının asla söz konusu olmadığı, görevini yaptığı için tutuklanan tek bir gazeteci bile olmadığı ifade edildi.

Açıklama, Türkçe ve İngilizce hazırlanarak sosyal medya üzerinden bütün dünyaya ilan edilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini ‘diktatörlük’ olarak nitelendirilen rapordaki sözlere “24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri serbest demokratik seçim standartlarına uygun olarak yüzde 88 gibi örnek bir katılım oranıyla tamamlandı” şeklinde cevap verildi. Açıklamanın Türkçe ve İngilizce hazırlanarak sosyal medya üzerinden bütün dünyaya ilan edilmesi planlanıyor.