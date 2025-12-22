TCMB’nin faiz indirimi sonrası bankalar da mevduat oranlarını düşürmeye devam ederken, bu hafta en yüksek oran %41’e geriledi ve son ayların en düşük seviyesi görüldü. 2025 yılının başlarında 32 gün vadede 44 bin TL’ye kadar yükselen 1 milyon TL’nin getirisi, aylar sonra ilk defa 30 bin TL’nin altına geriledi. En yüksek mevduat oranları hangi bankalarda? 1 milyon TL’nin güncel getirisi kaç TL oldu? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının aralık ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısına faizi 150 baz puan düşürerek %38,00 seviyesine çekmesinin ardından, mevduat oranlarında da irtifa kaybı hızlandı.

Geçen hafta başında “vadesiz hesapta para bulundurma şartı” olmaksızın %41,50 seviyesinde bulunan en yüksek mevduat faizi oranı, bu hafta başında %41’e geriledi.

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

22 Aralık 2025 itibarıyla en yüksek mevduat faizi öneren bankalar şöyle:

-Odeabank: %41,00

-Denizbank: %40,50

-QNB: %40,50

-Akbank: %40,50

-Vakıfbank: %40,00

-Yapı Kredi: %39,75

-Fibabanka: %39,50

-Alternatif Bank: %39,00

-ING: %38,00

-TEB: %37,50

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL mevduatın 32 günde güncel getiri tablosu şöyle şekilleniyor:

-Mevduat Tutarı: 1 milyon TL

-Mevduat Oranı: %41,00

-Mevduat Vadesi: 32 Gün

-Mevduat Getirisi (net): 26 bin 655 TL

30 BİN TL’NİN ALTINDA

Bankalarca sunulan son oranlara bakıldığında, 1 milyon TL için 32 günlük net getirinin aylar sonra ilk defa 30 bin TL’nin altına gerilediği görüldü. Bu getiri, faiz oranlarının daha yüksek ve stopaj oranlarının daha düşük olduğu 2025 yılının başlarında yine 32 gün vadede 44 bin TL’ye kadar yükselmişti.

ARALIK ENFLASYONU

Faiz oranlarının seyri için kritik öneme sahip enflasyonda gerileme beklentileri de son dönemde artmaya başladı. Kasımda 0,87 olarak gerçekleşen aylık TÜFE’nin ardından, aralık verisinin de %1 ve daha altında gelebileceği yönünde tahminler öne çıkmaya başladı.

ASGARİ ÜCRET VE DİĞER ZAMLAR

Piyasada dikkatler bir yandan da asgari ücret ve yeni yıl fiyat ayarlamalarında olacak. Ekonomistler, Piyasa beklentileri dahilinde ya da daha düşük gerçekleşebilecek artışlar halinde, enflasyonist baskıların da hafifleyebileceğini, bunun da 2026’da faizde yeni indirimler için destekleyici olabileceğini aktarıyor.

