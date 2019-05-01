Nicolas Maduro rejimine bağlı güçler salı günü düzenlenen darbe girişimini bastırırken çıkan olaylarda 1 protestocu öldü, 119 kişi de yaralandı. Amerikan İnsan Hakları Komisyonu ise en az 25 kişinin darbe girişimin nedeniyle tutuklandığını açıkladı.
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Nicolas Maduro rejimine bağlı güçler salı günü düzenlenen darbe girişimini bastırırken çıkan olaylarda 1 protestocu öldü, 119 kişi de yaralandı. Amerikan İnsan Hakları Komisyonu ise en az 25 kişinin darbe girişimin nedeniyle tutuklandığını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Venezuela,