Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski bir traktör ve arkasına bağladığı karavanıyla ilçeye giriş yapan Mare Jardin, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Fransız gezgin Jardin, gazetecilere yaptığı açıklamada Fransa'dan traktörü ile tura çıktığını ve tüm dünyayı gezmeyi hedeflediğini söyledi.

Tüm ihtiyaçlarını karavanı içinde karşıladığını ifade eden Jardin, "Fransa'dan geliyorum. Hindistan'a gidiyorum. Umarım benim için güzel bir tur olur. Endişelenmiyorum. Bu hayat benim ve bu hayatı seviyorum. Tüm ihtiyaçlarımı karavanımda karşılıyorum. Yatağı, dolabım hatta sobam bile var burada. Bu hayatı seviyorum." diye konuştu.

Jardin, bir süre dinlenip vatandaşlarla çay içtikten sonra ilçeden ayrıldı.