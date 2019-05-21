Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, ülkenin Devlet Başkanı Moon Jae-in, Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, ABD Kore Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Robert Abrams ve iki ülke askeri yetkililerini Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen yemekte kabul etti.

Moon, yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin geçen hafta Japon Denizi'ne ateşlediği kısa menzilli füzelerin yol açtığı krize ABD ile verdikleri sakin ve kararlı tepkinin, Pyongyang yönetimiyle süregelen diyalog sürecini kesilmeden sürmesini sağladığını belirtti.

"Barışa yönelik ortak kararlılığın sürmesini diliyoruz"

Moon, iki ülkenin barışa yönelik ortak kararlılığının sürmesini dilediklerini ifade etti.

Pyongyang yönetimi, 4 Mayıs'ta Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru birden fazla kısa menzilli füze ateşlemişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından 7 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin Japon Denizi üzerine kısa menzilli güdümlü füze denemelerinden ve çoklu ateşleyici sistemlerden seri atışlar yapmasından kaygı duyulduğu belirtilerek "Kuzey Kore'yi, Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi artıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Diğer yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin 9 Mayıs'ta, Kuzey Pyongan bölgesinden doğu istikametine 2 kısa menzilli füze atışı yaptığını, füzelerin sırasıyla 420 ve 270 kilometre yol aldığını açıklamıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Kore Savunma Bakanlığının denemelerden duyduğu kaygıyı belirten ve Pyongyang yönetimine askeri gerilimi düşürme çağrısı yapan ifadeler "saçma" olarak nitelendirilmiş, denemelerin savunma amaçlı olduğu ve rutin tatbikat kapsamında yapıldığı ifade edilmişti.