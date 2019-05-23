Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz basınında yer alan iddialara göre, İngiltere Başbakanı Theresa May'in cuma günü istifa etmesi bekleniyor.



Bütün gazetelerin manşetinde bu sabah Theresa May'in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer aldı.



The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini, ancak istifa restine karşılık karşı taraftan hiçbir şey alamadığını da yazdı.



Bulvar gazetelerinde May'in Brexit kumarını başarısız yöneten başbakan olarak tarihe geçtiğini ve 'Demir Lady' umuduyla geldiğini ancak duygu dolu gözyaşlarıyla veda ettiğini yazdı.

The Times gazetesi May'in cuma günü istifa edeceğini yazdı.

