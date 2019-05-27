Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.
Yunanistan erken seçime gidiyor
27.05.2019 - 00:12 | Son Güncelleme: 27.05.2019 - 00:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ana muhalefetin önemli farkla gerisinde kalmasının ardından erken seçime gidileceğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Yunanistan,erken seçim,aleksis çipras,
627397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/627397.aspx
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