Mısır makamları gece vakti apar topar  defnettikleri ülkenin ilk seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin toprağa  verildiği mezarlıktan sadece İsrail televizyonunun görüntülemesine izin verdi. 

Duruşma salonunda vefat etmesinin ardından 18 Haziran sabahı sadece  ailesi ve avukatlarının katılmasına izin verilen bir cenaze töreniyle defnedilen  Mursi'nin mezarına hiçbir basın yayın kuruluşunu yaklaştırmayan Mısır  makamlarının, sadece İsrail'in KAN televizyonu Arap İşleri ve Orta Doğu Muhabiri  Roi Kais'in görüntü almasına izin vermesi dikkati çekti.

KAN muhabiri Kais, yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı ve yerli veya  yabancı hiçbir basın mensubunun yaklaştırılmadığı Kahire'nin kuzeydoğusundaki  Nasr semtinde bulunan Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) mürşitlerinin de  defnedildiği mezarlığın önünden İbranice yayın yaptı.

Mezarların içinde rahatlıkla dolaşan Kais, daha sonra yayını Kahire  sokaklarında sürdürdü. Ülkede hayatın doğal seyrinde devam ettiğini belirten  Kais, Mursi'nin vefatının Mısır sokağındaki yansımasına ilişkin ise şunları  söyledi:

"Mursi'nin, mahkeme salonunda sanık kafesinde vefat etmesi sonrası  yoğun güvenlik önlemleri altında şafak vaktinde defnedilmesiyle oluşan bu büyük  dramın, Mısır sokağında herhangi bir etkisi olmadı. Sanki hiç olmamış gibi."

Mursi'nin vefatının aynı şekilde Mısır basınında da çok basit bir  şekilde yer aldığını ve Mursi'nin basında tehlikeli biri olarak  değerlendirildiğini ifade eden İsrailli gazeteci Kais, yayın sırasında Kahire'de  bir kahvede oturarak ülkenin en önemli gazetelerinden El-Ahram'ı karıştırıyor ve  "Mursi'nin vefatından hiçbir şekilde söz edilmiyor." ifadelerini kullanıyor.

Mısırlıların İsrail kameralarına konuşmaya yanaşmadığını vurgulayan  Kais, Mursi'nin vefatına yönelik tepkilerin sadece sosyal medyada yer aldığını ve  söz konusu tepki selini İhvan üyesi aktivistlerin yönettiğini iddia ediyor.

Mahkeme salonunda vefat etti

Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi,  17 Haziran’da "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat  etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan  2011 yılındaki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik  yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.

Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından  Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri  darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

Mısır devlet televizyonunda, "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü  bulunduğu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğu ve ölümünün kalp krizinden  kaynaklandığı" iddia edilmişti.

Mısır Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, Mursi'nin hastaneye  getirildiğinde vefat etmiş olduğunu bildirmişti.