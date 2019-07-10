Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri, Rum medyasında geniş yer buldu. İki aydır Baf açıklarında faaliyet yürüten Fatih sondaj gemisi ile Limasol’un güneyinde bulunan Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisinin ardından Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz’u da bölgeye göndermesi, Rumları endişelendirdi. Rum basını, ’Türkiye, Yavuz’un Karpaz’a gelmesiyle Kıbrıs’ı çevreledi’ manşetini attı. Gazeteler ’volta atma’, ’kuşatma’ ve ’Ada etrafında Türk üçgeni’ yorumlarına yer verdi. Türk sondaj ve araştırma gemilerinin güvenliğinin, dokuz insansız hava aracı (İHA), savaş gemileri ve denizaltılarla sağlandığı ifade edildi.

Gazeteler ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetleri konusunda kararlı olduğuna dikkat çekti. Çalışmalarla ilgili Rum Başkanlık Sarayından yapılan açıklamada ise “Türkiye tarafından egemenlik haklarımızın tekrarlanan ihlaller tırmandırılıyor. Türkiye, uluslararası hukuka aykırı ve Avrupa Birliği’ni dikkate almadan bölgede yeni emrivakilerle hareket ediyor” gibi Ankara’yı suçlayan ifadeler kullanıldı. Rum yönetimi de Türkiye’yi, Kıbrıs meselesinde Birleşmiş Milletler (BM) kararları temelinde diyaloğa çağırdı.

BAŞBAKAN TATAR’DAN AB’YE TEPKİ

Bu arada KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin iki sondaj gemisinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin verdiği ruhsatlarla sondaj çalışmaları yapmasını ‘kanunsuz ve endişe verici’ olarak niteleyen Avrupa Birliği’ni (AB) protesto etti. Tatar, AB’nin baştan beri takip ettiği Rum-Yunan yanlısı tutumu ile Kıbrıs konusunun bir sonuca bağlanmasına değil; daha da çıkmaza girmesine sebep olduğunu ve henüz bunu anlayacak noktaya gelemediğini vurguladı.