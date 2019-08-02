Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın Sibirya bölgesi ve doğusunda başlayan yangın felaketi, tüm çabalara rağmen devam ediyor.

Rusya'nın Ural dağlarından Büyük Okyanus'a uzanan 1 milyar 310 milyon hektarlık toprağa sahip Sibirya'da İrkutsk, Krasnoyarsk, Zabaykalsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerinde geçen haftadan bu yana süren yangın, şu ana kadar 3 milyon 71 bin hektar ormanlık alanı kül etti.

Yangınların en büyüğü ise Yakutistan ve Krasnoyarsk bölgelerinde yaşanıyor. Yakutistan'da şu ana kadar yaklaşık 1,1 milyon, Krasnoyarsk'ta 1 milyon, İrkutsk bölgesinde ise yaklaşık 700 bin hektar orman yok oldu.

Toplam yanan ormanlık alanın Belçika, yangından olumsuz etkilenen kısmın ise Portekiz büyüklüğünde olduğu belirtiliyor.

Çalışmalarda 28 söndürme uçağı görev alıyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 38 farklı bölgede 800'den fazla yerleşim biriminin dumandan olumsuz etkilendiğini duyurdu.

Yaklaşık 9 binden fazla kişinin aktif katıldığı söndürme çalışmalarında, 2 bin 800 yangın söndürme aracı ve 28 söndürme uçağı görev alıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rus ordusu, 10 uçak ve 10 helikopterle yangın söndürme çalışmalarına dahil oldu. Ayrıca bölge halkı da gönüllü olarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yetkililer, acil durum ilan edilen İrkutsk, Krasnoyarsk, Yakutistan ve Buryatya bölgelerindeki yangınların, gereken önlemlerin alınmaması nedeniyle söndürülemediğini ve kaynağının ortadan kaldırılamadığını duyurdu.

Her yıl ağırlıklı olarak doğal sebeplerle meydana gelen yangınların bu yıl, yaz sezonunun kurak geçmesi nedeniyle önlenemediği belirtiliyor. Dünya Meteoroloji Örgütüne göre, Sibirya'da haziranda hava sıcaklığı ortalamanın 10 derece üzerinde geçti.

Maliyeti nedeniyle de yangınlar söndürülmüyor

İnsani unsurların da yarı yarıya etkili olduğu büyük çaptaki yangınlar, Rusya'daki mevcut yasalar nedeniyle söndürülmeye gerek görülmüyor. Yasalara göre, yerel yönetim, ormanlık alanda çıkan yangını, söndürme maliyetinin yüksek olması halinde söndürmeme kararı alabiliyor.

Çevrecilerin yoğun eleştirisine hedef olan yasa nedeniyle, yangınların söndürülmesi için gerekli önlemlerin bugüne kadar alınmadığı savunuluyor.

Rusya'da binlerce kilometreye yayılan duman, ülkede insanların hayatını olumsuz yönde etkiledi. Komşu ülke Moğolistan, Alaska ve Kanada'nın batı kesimleri de dumanlardan nasibini aldı.

Uzmanlar, yangının yol açtığı dumandaki karbonun bölgede yaşayanların kalp, karaciğer, akciğer, böbrek gibi organlarına zarar verdiği uyarısı yapıyor.

Yeniden ağaçlandırılmasının 100 sene süreceği belirtiliyor

Ekolojik dengeyi olumsuz etkileyen büyük ölçekteki yangında bölgedeki pek çok hayvan türünün de zarar gördüğü ifade ediliyor.

Sibirya'daki yangınların söndürülememesi durumunda ülkede daha önceki yıllarda çıkan yangınlardan daha büyük ölçekte bir alanı yok edeceği öne sürülüyor.

Rusya'da 1972'deki yangında yaklaşık 2 milyon, 2002'de 1 milyon 370 bin, 2010'da 2 milyon, 2017'de de 1 milyon 600 bin hektar orman kül olurken, geçen yıl Sibirya bölgesindeki orman yangınında 3,2 milyon hektar alan yanmıştı.

Çevreciler, Sibirya bölgesinde yanan yerlerin yeniden ağaçlandırılmasının 100 sene süreceğine dikkati çekiyor.

Dünya tarihindeki büyük orman yangınları

Endonezya'da 1997'de orman yangınlarında 2 milyon hektardan fazla alan yanmıştı. Avustralya'da 2009'da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 450 bin hektar alan yok olmuştu.

Portekiz'in farklı bölgelerinde 2017'de çıkan orman yangınlarında 150 bin, aynı yıl ABD'nin California bölgesinde 99 bin hektar alan kül olmuştu.

Yunanistan, geçen yıl tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşamış ve 12 bin 760 hektar alan yanmıştı.