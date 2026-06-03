Kalp yetmezliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören ünlü televizyoncu Reha Muhtar 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar’ın vefatı sevenlerini üzerken, geçmişte yaptığı açıklamalar ve son röportajındaki sözleri yeniden gündeme geldi. Ünlü ismin, “Her şeyim var derken hiçbir şeyim kalmadı. Bir anda etrafımdaki herkes, elimdeki her şeyi aldı” ifadeleri dikkat çekti.

Gazeteci ve program sunucusu Reha Muhtar, 20 Ağustos 2024 tarihinde İstanbul Sarıyer’deki evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu merdivenlerden düşmüş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan kontrollerde beyin kanaması geçirdiği belirlenen Muhtar, uzun süre yoğun bakımda tedavi görmüş ve bir dönem entübe edilmişti.

Reha Muhtar’ın son röportajı ortaya çıktı! “Hiçbir şeyim kalmadı” sözleri çok sitemkar

“ETRAFIMDAKİ BİRÇOK ŞEYİ KAYBETTİM”

Uzun süren tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından taburcu edilen Muhtar, hastane çıkışında yaptığı açıklamalarda sağlık durumunun önemine dikkat çekmişti.

Açıklamasında, “Sağlık, hayatta önemli bir şey. Sağlığınıza çok dikkat edin. ‘Her şey benim’ derken bir anda hayatta hiçbir şeyiniz kalmayabiliyor. Son 40 gün içerisinde ben de onu yaşadım. ‘Her şeyim var’ derken hiçbir şeyim kalmadı. Bir anda etrafımdaki herkes, elimdeki her şeyi aldı. Buna çocuğum da dahil. Çok şükür hala sevenlerim var” ifadelerini kullanan Muhtar, o süreçte yaşadıklarını anlatmıştı.

Reha Muhtar’ın son röportajı ortaya çıktı! “Hiçbir şeyim kalmadı” sözleri çok sitemkar

KALP YETMEZLİĞİ TEŞHİSİ KONDU

Kazanın ardından bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Reha Muhtar, geçtiğimiz günlerde Bodrum’daki evinde yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp yetmezliği teşhisiyle yoğun bakımda tedavi altına alınan Muhtar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Reha Muhtar’ın son röportajı ortaya çıktı! “Hiçbir şeyim kalmadı” sözleri çok sitemkar

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Dün gece 02.15’te vefat eden Muhtar’ın ölümüyle ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı. Hastanenin Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü, Muhtar'ın vefatına dair şu bilgileri verdi:

Reha Muhtar, 28 Mayıs 2026 tarihinde hastanemize getirilmiştir. Yapılan tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görülmüştür. Genel Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisine başlanan hastamızda çoklu organ yetmezliği gelişmiş ve yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 3 Haziran 2026, saat 02.15'te vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı ve sabır dileriz.

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