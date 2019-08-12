Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pakistan’ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hindistan’ın güney ve batı eyaletlerinde ise sel ve toprak kaymalarında beş günde 125 kişi hayatını kaybetti. Karnataka eyaleti yönetimi, selin zararının bir milyar dolar zarara ulaştığını açıkladı. Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te geçen ay meydana gelen sellerde 200’e yakın kişi hayatını kaybetmişti.