Pakistan’ın Karaçi şehrinde sel sularının elektrik direklerini devirmesi sonucu 12 kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Hindistan’ın güney ve batı eyaletlerinde ise sel ve toprak kaymalarında beş günde 125 kişi hayatını kaybetti. Karnataka eyaleti yönetimi, selin zararının bir milyar dolar zarara ulaştığını açıkladı. Hindistan, Nepal ve Bangladeş’te geçen ay meydana gelen sellerde 200’e yakın kişi hayatını kaybetmişti.
Pakistan'da 12 kişiyi elektrik çarptı
12.08.2019 - 05:05 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 05:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pakistan ve Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışlar çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.
Etiketler : pakistan,
643342 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/643342.aspx
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