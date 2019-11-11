Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin sınır dışı ettiği 28 yaşındaki DEAŞ'lı terörist Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşı olan 28 yaşındaki Ahmad El-Haj'ın 2017 yılında Türkiye'den iade edilmesinin istendiği belirtildi. Gözaltına alınan DEAŞ militanının Terörle Mücadele Kanunu'nun 114 ve 136. maddelerinin ihlaliyle suçlandığını açıklayan polis, el-Haj'ın tutuklanma talebiyle Salı günü Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi.