Türkiye'nin sınır dışı ettiği 28 yaşındaki DEAŞ'lı terörist Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, Danimarka vatandaşı olan 28 yaşındaki Ahmad El-Haj'ın 2017 yılında Türkiye'den iade edilmesinin istendiği belirtildi. Gözaltına alınan DEAŞ militanının Terörle Mücadele Kanunu'nun 114 ve 136. maddelerinin ihlaliyle suçlandığını açıklayan polis, el-Haj'ın tutuklanma talebiyle Salı günü Kopenhag Şehir Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılacağını bildirdi.
Türkiye’nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanı Danimarka'da gözaltına alındı
11.11.2019 - 20:50 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 21:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kopenhag polisi, Türkiye'nin sınır dışı ettiği DEAŞ militanını Kopenhag Havalimanı'nda gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : türkiye,sınır dışı,deaş,story_,
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