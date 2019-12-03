Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasını 'nahoş' ve 'aşağılayıcı' olarak niteledi. Trump,"NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor. NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız" ifadeleri ile Macron'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Fransa'nın NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi olduğunu savunan Trump, NATO'dan en az faydalanan ülkenin de ABD olduğunu söyledi. Trump sözlerine "Macron ile iyi bir ilişkim var ancak kendisi bazen söylememesi gereken şeyler söylüyor" diyerek devam etti.

Trump, "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil" dedi.