Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti" açıklamasını 'nahoş' ve 'aşağılayıcı' olarak niteledi. Trump,"NATO büyük bir amaç için hizmet ediyor. NATO için böyle bir açıklama yapamazsınız" ifadeleri ile Macron'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Fransa'nın NATO'ya en çok ihtiyaç duyan ittifak üyesi olduğunu savunan Trump, NATO'dan en az faydalanan ülkenin de ABD olduğunu söyledi. Trump sözlerine "Macron ile iyi bir ilişkim var ancak kendisi bazen söylememesi gereken şeyler söylüyor" diyerek devam etti.

Trump, "Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil" dedi.

"TÜRKİYE İYİ İŞ ÇIKARIYOR"

Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, "Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar" dedi.

Bağdadi operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, "Türkiye'yi seviyorum. Erdoğan ile çok iyi anlaşıyoruz. Bağdadi operasyonunda çok yardımcı oldular. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi" dedi.