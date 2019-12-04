NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz" dedi.
NATO'dan flaş YPG açıklaması
04.12.2019 - 10:54 | Son Güncelleme: 04.12.2019 - 10:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Baltık Savunma Planı'na YPG şartına ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum, çalışıyoruz" dedi.
Etiketler : NATO,ypg,
666561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/666561.aspx
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