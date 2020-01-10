Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükûmeti ile anlaşma yaparak Akdeniz’deki oyunları bozan Türkiye, darbeci Halife Hafter’e karşı hamle üstüne hamle yapıyor. Dünyanın tanıdığı meşru Libya hükûmetine destek için bölgeye asker gönderilmenin emrini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile önceki gün ateşkes çağrısında bulundu. İki lider, 12 Ocak’tan itibaren Libya’da tarafların çatışmamasını istedi. Darbeci General Hafter, İstanbul’dan gelen ateşkes çağrısını reddettiğini bildirdi. Ancak Erdoğan ve Putin’in ateşkes isteği, dünyada büyük yankı uyandırdı. Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, çağrıyı memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Libya’nın geleceğini belirleyecek olan Berlin Konferansının bu ay içinde yapılması planlanıyor. Türkiye, Berlin sürecine Tunus, Cezayir ve Katar’ın dâhil olmasını istedi. Toplantı için çalışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşerek önemli bir hamle yaptı. Erdoğan Libya’da siyasi çözüm isteğini aktardı. Conte Roma’da ağırladığı Hafter’e “askeri seçenekten vazgeçin” çağrısında bulundu.

İTALYAN ŞOKU

Bu arada önceki gün Mısır, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi dışişleri bakanları Kahire’de Libya için bir araya geldi. İtalya “çok dengesiz” diye nitelendirdiği beşli zirvenin sonuç bildirisini imzalamadı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Türkiye’yi aşırılık yanlılarına destek vermekle suçladı ve Ankara’ya uluslararası desteğin engellenmesini istedi. Toplantıda İtalya’yı temsil eden Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ise Türkiye ve Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti’ne karşı sert tutumun yumuşatılmasını istedi. Maio, toplantıdan sonra yapılan ortak basın toplantısına da katılmadı.

İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ

Türkiye de Kahire toplantısından sonra yapılan açıklamaya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamasında “Libya ile yapılan mutabakat muhtıraları, ülkemizi ve Kıbrıs Türklerini Doğu Akdeniz’de yok saymaya çalışan taraflara bir cevap niteliği taşımaktadır. Esasen 8 Ocak tarihli açıklama, ülkemizin Doğu Akdeniz’deki adımlarının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu da bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Akdeniz’deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye’nin bölge ile ilgili projelerde söz hakkı vardır. Doğu Akdeniz’i çatışma değil iş birliği sahasına dönüştürmek üzere, GKRY dışındaki tüm ülkelerle iş birliğine hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isteriz” denildi.

YUNAN DESTEĞİ BULAMADI

Öte yandan Akdeniz’deki şer ittifakının başını çeken Yunanistan, ABD’den beklediği desteği bulamadı. ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Türkiye’nin Libya ile yaptığı anlaşmaları eleştirdi ve mutabakat muhtırasının kendilerini zor durumda bıraktığını ifade etti. Trump ise yorum yapmayarak konuyu geçiştirdi.