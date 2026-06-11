Türkiye Gazetesi
Jose Mourinho'nun sözleşme süresi belli oldu
İspanyol devi Real Madrid, Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Özetle DinleJose Mourinho'nun sözleşme süresi belli oldu
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Spor 2 dk önce
Teknik Direktör Jose Mourinho, 13 yıl sonra Real Madrid'e 3 yıllık sözleşmeyle resmen geri döndü.
- Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'i çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.
- Deneyimli teknik adam, görev yaptığı dönemde 178 maçta 2,3 puan ortalaması yakaladı.
- Bu sezon Benfica ile ligi 3. sırada tamamlarken, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendi.
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Ülkemizde Fenerbahçe'yi de çalıştıran Teknik Direktör Jose Mourinho, 13 yıl sonra Real Madrid'e resmen döndü. Eflatun beyazlılar, 63 yaşındaki deneyimli çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
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Mourinho yönetimindeki Benfica, bu sezon ligi 3. sırada tamamlarken UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise Real Madrid’e elendi. Daha önce 2010-2013 yılları arasında Real Madrid’i çalıştıran Mourinho, İspanyol deviyle LaLiga ve Kral Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Deneyimli teknik adam, görev yaptığı dönemde 178 maçta 2,3 puan ortalaması yakalamıştı.
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