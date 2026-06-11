İstanbul–Antalya seferini yapan THY uçağı, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine çarpması sonucu hasar aldı. Uçakta bulunan 267 yolcu güvenli şekilde tahliye edilirken, 1 yolcunun hafif yaralandığı öğrenildi.

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren uçağı, Antalya Havalimanı’na inişi sonrası kaza yaptı. Uçak park yerine yanaşırken kanadının anten direğine çarpması sonrası hasar aldı. Uçakta bulunan 267 yolcu büyük panik yaşadı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken içlerinden birinin yaralandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ THY uzun menzilli uçuşlarla ağı genişletiyor! Hedef en az zararla yılı kapatmak





THY uçağı Antalya’da antene çarptı! 267 yolcu tahliye edildi

THY iletişim Başkanı Yayha Üstün'ün olay sonrası açıklamada bulundu. Üstün şu ifadeleri kullandı;

"TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir.Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır."

Haberle İlgili Daha Fazlası