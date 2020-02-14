Hafter’in basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Hafter, Fransa Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Kuzey Afrika Dairesi Müdürü Christophe Farno ile Bingazi’de bir araya geldi. Görüşmede taraflar terörle mücadeleyi ele aldı. Fransız yetkili Farno, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Fransa’ya ziyarette bulunması yönündeki resmî davetini Hafter’e iletti. Farno, pazartesi de Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner’in Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa’ya Paris’e ziyarette bulunması yönündeki resmî davetini iletmişti.
Macron’dan darbeci generale Paris daveti
14.02.2020 - 05:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 - 05:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’i ülkesine davet etti.
Etiketler : macron,hafter,
681257 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/681257.aspx
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