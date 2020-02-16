İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak
İtalya Libya toplantısına ev sahipliği yapacak
16.02.2020 - 14:03 | Son Güncelleme: 16.02.2020 - 14:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak
Kaynak: AA
Etiketler : İtalya,Libya Konferansı,
681741 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/681741.aspx
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