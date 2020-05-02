Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Moldova İçişleri Bakanı Pavel Voicu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığı açıkladı. Voicu, "Hastanede yatmam gerekli görülmedi. Şu anda evde kendimi karantinaya aldım. Sağlık durumum iyi” dedi. Moldovalı Bakan ayrıca, karantina sürecinin bakanlık faaliyetlerini etkilemeyeceğini ifade etti.

Moldova İçişleri Bakanı Voicu, ülkede koronavirüse yakalanan ilk üst düzey yetkili oldu.

İlk koronavirüs vakasının 7 Mart'ta kayıtlara geçtiği Moldova’da bugün itibarıyla, toplam vaka sayısı 3 bin 980'e ölü sayısı ise 124’e ulaştı.