Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Toplantıda yeni aşamada saldırgan güçlere karşı koymak için yapılan planlar ve askerî bölgeler arasındaki koordine mekanizmasının geliştirilmesi ele alındı. Askerî teşkilatın örgütlenmesi, destekleyici askerî oluşumların orduya katılımı için gerekli mekanizmaların hızla geliştirilmesi konusu da tartışıldı. Libya ordusu son olarak başkent Trablus'a 90 kilometre uzaklıktaki Terhune kentini, Hafter'in milislerinden alarak ülkenin batı sahilindeki tüm kentlerin kontrolünü ele geçirdi. Libya Savunma Bakanlığına bağlı Petrol Tesisleri Muhafızları, petrol kuyularını doğudaki Hafter milislerinden temizlemek için emir beklediklerini duyurdu.