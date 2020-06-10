Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Harvard Üniversitesi’nin tepki göstermesinin ardından asemptomatik (belirti göstermeyen) corona virüs hastalarının virüsü yaymasının nadir olduğuna dair açıklamasını geri çekti.

DSÖ, dün corona virüsle enfekte olup da belirti göstermeyen kişilerin hastalığı bulaştırma risklerinin düşük olduğunu açıklamış ve hükümetlerin semptom gösteren hastalara odaklanması istemişti. DSÖ'nün Covid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove, Cenevre'de yaptığı açıklamada, Covid-19'un nasıl bulaştığıyla ilgili farklı ülkelerden gelen verileri incelediklerini ve virüsün asemptomatik birinden başka birine bulaşmasının çok nadir olduğunu ifade etmişti.

DSÖ, KAMUOYUNU YANLIŞ BİLGİLENDİRİYOR

Ancak, dünyanın en saygın kuruluşları arasında yer alan Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar çok sayıda kanıtın, semptomları olmayanların corona virüsü kolayca yayabileceğini gösterdiğini açıklayarak DSÖ’yü kamuyu yanlış bilgilendirmekle suçladı.

DSÖ, AÇIKLAMASINI GERİ ÇEKTİ

Dün ilerleyen saatlerde tekrar açıklama yapan DSÖ danışmanı Kherkove, açıklamanın yanlış anlaşıldığını ve hiçbir semptomu olmayan kişilerin de hastalığı yaydığını söyledi.

BİLİMSEL GERÇEKLERE DEĞİL, ÜYE DEVLETLERİN AÇIKLAMASINA DAYANIYOR

Harvard Küresel Sağlık Ensitütüsü, asemptomatik yayılmanın corona virüsün yayılmasının ana yollarından biri olmadığı iddiası nedeniyle insanların sosyal mesafe uygulamalarını ve maske takmayı bırakabileceğini ve DSÖ’nün kendi eliyle insanları ikinci corona virüs dalgasına sürükleyebileceğini belirtti.

Araştırmacılara göre, DSÖ'nün yorumu, henüz bilimsel toplulukla paylaşılmayan 'üye devletlerin açıklamasına dayanıyor.

Harvard Küresel Sağlık Enstitüsü Müdürü Dr. Ashish K Jha, DailyMail.com'a verdiği demeçte, “Açıkçası beliti göstermeyen kişilerin popülasyonda kontrol altında tutulması salgının durmasında kritik bir öneme sahip. Asemptomatik yayılma tehdidi, gerçek ve önemlidir” ifadelerini kullandı.