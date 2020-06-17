Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada toplu mezarların bulunmasının büyük rahatsızlığa yol açtığı bildirildi. Açıklamada "Toplu mezarlarla ilgili acilen bağımsız bir soruşturma yürütülmeli ve sorumlular adalete teslim edilmeli" vurgusu yapıldı. Libya Parlamentosu da uluslararası topluma çağrıda bulundu. Parlamento, savaş suçları konusunda görevini yapması çağrısında bulunarak, Hafter ve milislerinin yargılanmasını istedi. İnsan hakları örgütleri ve Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) seslenilen açıklamada "(Bu kurumların) Savaş suçlusu Hafter başta olmak üzere, katilleri yargılama sorumluluğunu üstlenmelerini ve onları adalet önüne çıkarmalarını istiyoruz" çağrısı yapıldı. Terhune’yi 5 Haziran'da Hafter milislerinden temizleyen Libya ordusu, kentteki bir hastanede 106 ceset bulmuş, 12 Haziran'da ise kent kırsalında üç toplu mezar tespit etmişti.