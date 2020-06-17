Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.
Çin, Hindistan ile anlaştı
17.06.2020 - 11:41 | Son Güncelleme: 17.06.2020 - 11:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çin, Hindistan ile sınır bölgesinde onlarca askerin hayatını kaybettiği çatışmanın ardından sorunu barışçıl yollarla çözmek için anlaştığını açıkladı.
Etiketler : çin,
711626 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/711626.aspx
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