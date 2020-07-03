Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklama göre, Fransa Başbakanı Edouard Philipp görevinden istifa etti. Philipp'in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği öğrenildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Edouard Philipp'in istifasını kabul ettiği belirtildi.
Fransa Başbakanı Edouard Philippe istifa etti
03.07.2020 - 10:49 | Son Güncelleme: 03.07.2020 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fransa Başbakanı Edouard Philipp istifa etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fransa,başbakan,istifa,Edouard Philippe,
715329 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/715329.aspx
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