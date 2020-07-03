Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklama göre, Fransa Başbakanı Edouard Philipp görevinden istifa etti. Philipp'in yeni hükümet kurulana kadar görevine devam edeceği öğrenildi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Edouard Philipp'in istifasını kabul ettiği belirtildi.