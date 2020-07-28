Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Fransa ile Akdeniz'de havada ve denizde askerî güçlerini birleştirilmesine yönelik attığı askeri iş birliğine sert tepki gösterdi. Akıncılar ile Rum köyü Limya arasındaki sınır kapısının açılış töreninde açıklamalarda bulunan Tatar “Rum tarafı çok tehlikeli bir oyuna giriyor. Çünkü burası Kıbrıs. Kıbrıs adasının üç garantör ülkesi vardır. Türkiye, Yunanistan, İngiltere. Bunların dışında herhangi bir diğer ülkeyle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başka bir ülke ile, kim olursa olsun, Avrupa Birliği de olsun hiç fark etmez, böyle bir anlaşmaya hakkı yoktur" dedi.

HUKUKA UYGUN DEĞİL

KKTC'nin adımlarını uluslararası hukuk temelinde devam ettirdiklerini dile getiren Tatar “Ama Rum tarafı belli ki gerçekten hukuka aykırı, anlaşmalara aykırı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ruhuna aykırı, garantörlük anlaşmalarının hilafına birtakım bir takım ilişkilere girmektedirler. Bu da bölgedeki gerginliği artıracaktır diye düşünüyorum” dedi.

GEREKEN YAPILACAK

Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmeleri yakından izlediğini belirten Tatar “Biz de gereken temasları yapacağız. Çünkü olay başka yerlere çekiliyor. Bu ada etrafında doğalgaz zenginlikleri ve birtakım petrol arayışları elbette stratejik ve hak, hukuk noktasındaki zenginliklerin paylaşımında bambaşka bir heyecan oluşturmuştur. Ama bütün bu çalışmalar hukuk temelinde olması lazım. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkı, eşit bir halk olduğuna göre bu anlaşmalar ancak ve ancak Kıbrıs Türk halkının da onayıyla olabilir” dedi. Bölgede çok büyük zenginlikler olduğunun altını çizen Tatar “Bu ülkelerin hepsi burada bir pozisyon almaya çalışmaktadır” şeklinde konuştu.

Rumların AB'ye alınmasının da son derece yanlış ve hukuksuz olduğunu hatırlatan Tatar “Onu yaptılar. Şimdi de bir hukuksuzluk daha yapıyorlar. Çünkü buradaki zenginlikler, doğalgaz ve petrol zenginliklerinin paylaşımında adım atmak istemektedirler ve buralardaki etkinliklerini artırmak suretiyle Türkiye ve bizlerin hak ve hukukuna bir bakıma tecavüz etmektedirler. İş oraya gidiyor. Dolayısıyla çok dikkatli olmak lazım. Ama biz bunu tabii ki Türkiye ile değerlendirmek durumundayız” dedi.