Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Navalny'nin Sözcüsü Kira Yarmış, zehirlenme belirtileri gösteren muhalif liderin yoğun bakıma alındığını duyurdu. Yarmış "Navalny'daki toksik zehirlenme. Çaya karıştırılan bir şeyle zehirlendiğini düşünüyoruz çünkü sabah içtiği tek şey buydu. Doktorlar, toksinin sıcak sıvıyla hızla vücuda yayıldığını söylüyor" ifadesini kullandı. Hastanenin Başhekimi Aleksandr Muravskiy, Navalny'ın durumunun ağır olduğunu belirtti. Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalny adını 2008 yılında Rus siyasetindeki ve kamu şirketlerindeki yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma uygulamalarını ifşa eden blog yazılarıyla duyurdu. Asıl mesleği avukatlık olan Navalny, 2011 yılında bir protesto gösterisi sırasında tutuklanarak 15 gün hapis yattı. 2012 yılında Rusya lideri Vladimir Putin, Navalny geçmiş çalışmalarına dair soruşturma başlattı. Yolsuzluk suçu sebebiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı, ertesi gün bir üst mahkeme tarafından salıverildi. 2013 yılında Moskova belediye başkanlığı seçimlerine katıldı ve yüzde 27 oy alarak, Putin'in adayının ardından ikinci sırada tamamladı. Şubat 2017'de binlerce kişinin gözaltına alındığı dev yolsuzluk karşıtı gösterilerde başı çeken Navalny, kışkırtıcı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 15 gün sonra salıverildi. Ağustos 2019'da yine protesto gösterisi sonucu tutuklanarak 30 gün hapis cezasına çarptırıldı. Aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Navalny, hapishanede zehirlendiği iddiasıyla hükûmeti suçlamıştı.