Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, "Covid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke" olmayı sürdürüyor.

Covid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44.762 artışla 5.747.544'e ulaştı.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1061 artarak 177.456'ya çıktı.

Ülkede Covid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 96 bini, test yapılanların sayısı da 73 milyon 872 bini geçti.

En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 505.097 vakayla Brezilya, 2 milyon 925.337 vakayla da Hindistan izliyor.

ABD genelinde ise 653.264 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

Kaliforniya'yı 590.658 vakayla Teksas ve 588.602 vakayla Florida takip ediyor.