Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Türkiye aleyhtarı retoriğinin artık sınırlarına ulaştığı başlığını taşıyan makalede “Macron’un açıklamalarının ardından Türkiye, geçen hafta Kuzey Kıbrıs'ta askerî tatbikat düzenledi. Tatbikatın adı ‘Akdeniz Fırtınası’ydı. Bu da Macron’a iki seçenek bırakıyor: Çıtayı yükseltmesi ya da çenesini kapatması. Zaten donanma faaliyetleriyle dolup taşan sulara daha fazla Fransız savaş gemisi gönderebilir. (Ama bak sen, Ruslar da çıkagelmiş) Ancak bunun Erdoğan'ı donanma ve sondaj gemilerini geri çekmeye zorlayacağını hayal etmesi güç” yorumunda bulundu.