Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konseyin internet sitesinde yer alan açıklamada, (uluslararası toplumun tanımadığı) Abdullah es-Seni başkanlığındaki sözde hükûmetin, TM Başkanı Salih’e istifasını sunduğu duyuruldu. Açıklamada, istifanın değerlendirilmek üzere Meclis’e sunulacağı kaydedildi ancak tarih verilmedi. Bu arada Hafter güçlerinin kontrolündeki Bingazi kentindeki eylemci gençler, protestolara devam edeceklerini açıkladı. Görüntülü bir mesaj yayınlayan eylemciler “Libya’yı mahveden, devleti soyan ve ülkeyi çöküşün eşiğine getiren Abdullah es-Seni hükûmetinin büyük üyelerinden hesap sorulana kadar eylemlere devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Protestocular, istekleri yerine getirilinceye kadar barışçıl eylemler yapmaya devam edeceklerini belirtilerek “Es-Seni hükûmetinin başındaki kişiden kapıcısına kadar” herkesten hesap sorulmasını istedi. Bingazi şehrinde dört gün önce elektrik kesintileri, yolsuzluk, hayat pahalılığı, maaşların ödenmemesi gibi ağırlaşan hayat şartları sebebiyle başlayan eylemler, diğer şehirlere de sıçramıştı.