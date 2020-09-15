Filistin Yönetiminden, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." denildi.
Filistin Yönetimi: Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak
15.09.2020 - 22:42 | Son Güncelleme: 15.09.2020 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin Yönetiminden, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında imzalanan normalleşme anlaşmasına ilişkin, "Beyaz Saray'da yaşananlar bölgede barışı sağlamayacak." denildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Filistin,İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında anlaşma,
732127 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/732127.aspx
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