Rusya'da teleferik faciası: 2 ölü, en az 10 yaralı var

Rusya'da teleferik faciası: 2 ölü, en az 10 yaralı var

Güncelleme:
Dış Haberler

Rusya’nın Kabardino-Balkar bölgesine bağlı Nalçik’teki Elbruz Dağı tatil merkezinde teleferik kazası meydana geldi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, tek telesiyejli teleferikte kabloların kopması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.

Bakanlık, “Saat 16.00’da Elbrus’taki tek telesiyejli teleferikte bir arıza olduğu bilgisi alındı. Maalesef iki kişi hayatını kaybetti, yaralılarla ilgili bilgiler netleştiriliyor” dedi.

Yaralıların tedavi için hastanelere kaldırıldığı, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi ve kurtarma görevlisinin sevk edildiği bildirildi.

Ayrıntılar geliyor...

