ABD Deniz Harp Okulu savaş alanına döndü! Yanlış ihbar yüzünden öğrenci polisle çatıştı, yaralılar var!

ABD’nin Maryland eyaletindeki Deniz Harp Okulu, silahlı saldırgan ihbarıyla tam anlamıyla kilitlendi

Anonim bir sohbet platformunda paylaşılan asılsız bir mesaj, kampüste silahlı saldırgan olduğu endişesine yol açtı. Olay sonucunda bir deniz harp okulu öğrencisi ile bir kolluk görevlisi yaralandı.

İlgili Haber ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yetkililer, söz konusu tehdidin aslında kampüste bile olmayan, Orta Batı’da ailesinin yanında bulunan bir öğrencinin dizüstü bilgisayarından kaynaklandığını açıkladı.

Kampüste gerçek bir saldırgan bulunmadığı doğrulandı.

TÖREN TÜFEĞİYLE VURDU, POLİS ATEŞ AÇTI

Kargaşa sırasında bir deniz harp okulu öğrencisi, kolluk görevlisini saldırgan sanarak elindeki tören tüfeğiyle başına vurdu.

Görevli polis memuru ise karşılık vererek öğrenciyi silahla kolundan yaraladı.

Yetkililer, her iki yaralının da durumunun stabil olduğunu ve tedavi altında bulunduklarını aktardı.

YANLIŞ İHBARLAR ZİNCİRLEME PANİĞE NEDEN OLDU

Olay, sağcı gençlik aktivisti Charlie Kirk’ün Utah’ta bir üniversite kampüsünde vurularak öldürüldüğü olayın sadece bir gün sonrasında yaşandı.

Aynı gün içerisinde Massachusetts eyaletindeki Boston Üniversitesi’nde de benzer şekilde yanlış bir aktif saldırgan ihbarı yapıldığı ancak polis tarafından tehdit bulunmadığının doğrulandığı belirtildi.

Annapolis’teki Deniz Harp Okulu’nun kapatılması yaklaşık üç saat sürdü. O sırada kampüs çevresinde ambulanslar ve güvenlik güçleri alarma geçerken, hava desteği için ABD Park Polisi'ne ait helikopterler de devreye sokuldu.

ÖĞRENCİLERE GÖNDERİLEN MESAJ: BU BİR TATBİKAT DEĞİL

The New York Times’ın ulaştığı e-postalarda, bir akademi deniz subay adayı nöbetçi öğrencinin "Hemen içeri girin ve kapınızı kilitleyin. Bu bir tatbikat değil." uyarısı gönderdiği ortaya çıktı. Yaklaşık 20 dakika sonra, okul yetkililerinden Yüzbaşı David S. Forman, silah seslerine dair doğrulanmış bir rapor olmadığını belirten bir e-posta ile öğrencileri sakinleştirmeye çalıştı.

DENİZ HARP OKULU'NDA KAOSUN MERKEZİNDEN...

Severn Nehri kıyısında bulunan ve 4.400’e yakın öğrencisi olan ABD Deniz Harp Okulu, donanma ve deniz piyadeleri için subay yetiştiren dört yıllık prestijli bir kurum olarak biliniyor. Olayların yaşandığı sırada, akademiye destek sağlayan Annapolis Deniz Kuvvetleri Destek Birimi de yanlış ihbar nedeniyle alarma geçti.