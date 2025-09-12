Müzakereler askıya alındı, savaş kızıştı! Ordu bir bölgeyi daha ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde Novopetrovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi. Çatışma bölgelerinde bazı önemli yerlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Doğu askeri birlikleri, taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Novopetrovskoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

6-12 Eylül tarihleri arasında Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve silahlı insansız hava araçlarıyla büyük çaplı 6 grup saldırı düzenlediği kaydedilen açıklamada, bu saldırılar sonucunda Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, Ukrayna ordusu için kullanılan ulaştırma ve enerji altyapı tesisleri, askeri havaalanları, silah ve askeri teçhizat depolarının imha edildiği aktarıldı.

UKRAYNA ORDUSUNA AİT ÇOK SAYIDA BİRİM HEDEF ALINDI

Açıklamada, uzun menzilli insansız hava araçları için komuta merkezleri, montaj, depolama ve fırlatma alanları, insansız deniz aracı üretim atölyesi ile Ukrayna silahlı güçleri, nasyonalistler ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu belirtildi.

Geçen hafta Rus ordusunun taarruz eylemleri sonucunda Dnipropetrovsk bölgesindeki Horoşoye ve Sosnovka yerleşim birimlerini de ele geçirdiği hatırlatılan açıklamada, Rus Hava Kuvvetlerinin Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait bir Su-27 model savaş uçağını düşürdüğü ifade edildi.