Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Akdeniz'de Fransa'nın da desteğini alarak Türkiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden gelen ve her fırsatta gerilimi tırmandırmanın peşinde koşan Yunanistan, F-35 savaş uçaklarını satın alabilmenin yollarını arıyor. Yunanistan; yeni savaş uçakları, firkateynler, helikopterler ve silah sistemleri satın alma planlarını duyurdu. Ekonomide zor günler geçiren Atina yönetiminin, savunma alanına geniş ölçekli harcama yapma niyeti, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret etmesinin ardından geldi. Voice of America'nın haberine göre; Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD'den en az 24 adet beşinci nesil F-35 savaş uçağının tedariki için görüşmelere başladı. Yunan Başbakan, savunmaya yapacakları harcamaların, Türkiye’nin bölgedeki "istikrarsızlaştırıcı hamlelerini dengeleme ihtiyacından" kaynaklandığını savundu.

Başbakan Miçotakis, Fransa'dan 18 adet savaş uçağı alacaklarını açıklamıştı. Böylece Yunanistan yine Fransız yapımı olan Mirage 2000 uçaklarının oluşturduğu yaşlanan mevcut filolarını Rafael savaş uçaklarıyla yenilemeyi hedefliyor. Yunanistan, savaş uçaklarına ek olarak dört yeni donanma helikopteri ve firkateyn alımı da gerçekleştirecek. Mevcut savaş gemilerinin de yenileyeceğini açıklayan Yunanistan, bu anlaşmanın detaylarıyla ilgili bilgi paylaşmadı.

ASKERLİK 12 AYA ÇIKARILACAK

Türkiye’ye karşı Doğu Akdeniz’de ve Ege’de provokatif faaliyetlerde bulunan Yunanistan, ordusunda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Yunan basını "Başbakan Kiryakos Miçotakis, 19 olan askere alma yaşını 18'e çekmeyi planlıyor. Bununla birlikte dokuz ay olan mecburi askerliğin de on iki aya uzatılması düşünülüyor" diye yazdı. Yunanistan Kuvvetleri, 90 bini profesyonel asker olmak üzere 136 bin askerî personeli bünyesinde barındırıyor.