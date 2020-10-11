Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusu tarafından Ermenistan işgalinden kurtarılan Cebrayil iline bağlı Daşkesen köyünün görüntülerini paylaştı.
Ermenistan işgalinden kurtarılan Daşkesen köyü görüntülendi
11.10.2020 - 16:27 | Son Güncelleme: 11.10.2020 - 16:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Azerbaycan ordusunun Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlarda kurtarılan Daşkesen köyünün görüntüleri yayınlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Azerbaycan,Daşkesen köyü,
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