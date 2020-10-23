Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mekke'de Mescid-i Haram'da koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 ay durdurulan cemaatle namazın 5 gün önce kılınmasına izin verilmişti.

Bugün ise Mescid-i Haram'da 7 ay sonra ilk cuma namazı kılındı.

Namaza gelen Müslümanlar sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak namazını eda etti.

Mescid-i Haram İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram'da yaklaşık 40 bin kişinin 7 ay sonra kılınan ilk cuma namazına katıldığı belirtildi.

Öte yandan Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini de kademeli olarak başlatmıştı.

İlk umre ziyaretleri 4 Ekim'de başlamıştı.

Yurt dışından gelen yabancı ziyaretçiler ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabilecek.