ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı.
Moderna'nın Covid-19 aşısında başarı oranı yüzde 94,5
16.11.2020 - 15:08 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : moderna,
746860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/746860.aspx
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