Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk bilim adamlarını seçen Financial Times'ta Türeci ve Şahin hakkında şu ifadelere yer verildi: "BioNTech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken, 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu. Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22.000'den fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmesine rağmen Şahin “insanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı" dedi. Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor."

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech firması, ilaç devi Pfizer desteği ile koronavirüs aşısını geliştirmişti.