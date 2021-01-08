Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mücahit Karmış - Dünyanın çeşitli yerinde Covid-19 aşıları insanlara vurulmaya başladı. Bu doğrultuda Almanya’nın Bavyera eyaletinin kuzeyindeki Frankonya bölgesinde bulunan Küps ve Stockheim şehirlerindeki iki bakımevinde de bir hafta evvel huzurevi sakini yaşlılara Pfizer/BioNTech aşısı vuruldu. Aşıların vurulmasından bir hafta sonra Küps şehrindeki huzurevinde 13, Stockheim’daki huzurevinde ise üç kişi Covid-19’a yakalandı.

Küps şehrindeki huzurevinin direktörü Silvia Meusel, en başta aşıdan sonra yaşlılarda görülen öksürük ve ateş gibi emarelerin aşının yan etkisi olabileceğini düşündüklerini belirtti. Ancak daha sonra yapılan testlerin neticesinde bu yaşlıların Covid-19’a yakalandığının tespit edilmesi üzerine Meusel, bu mevzuda spekülasyon yapmak istemediğini vurguladı.

Paul-Ehrlich Enstitüsü Basın Sözcüsü Susanne Stöcker ise yaptığı açıklamada “Şayet bu insanlar aşı vurulduktan bir hafta sonra SARS-CoV-2 yönünden pozitif olarak test edildiyse virüsü aşıdan önce kapmış olma ihtimalleri var. Aşının tedavi edici özelliği yok, sadece virüsü kapmanızı önleyen bir aşı. Bu sebeple aşı vurulmadan önce virüsü kapmış olanlara koruyucu bir faydasının olmaması gayet normaldir. Ayrıca aşı firması da bu aşının yüzde 95 nispetinde koruyucu olduğunu söylemekte. Bu durumda bu insanlar yüzde 5’lik bölüme dâhil olabilir. Bir üçüncü ihtimal ise aşının henüz etkisini tam olarak göstermeye başlamaması olabilir. Ayrıca aşıdan bir hafta sonra tam olarak korunulacağı da iddia edilemez. Aşının koruyucu olabilmesi için belli bir zamanın geçmesi gerekebilir” dedi.

Huzurevindeki yaşlılara aşının ikinci partisinin ocak ayının sonunda vurulacağı belirtildi.