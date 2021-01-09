Televizyon belgesel serisi "Up"ın yönetmeni Michael Apted 79 yaşında hayatını kaybetti. Madencinin kızı, Sisteki Goriller filmlerinin de yönetmenliğini yapan Apted'in hayatını kaybettiğini Hollywood Reporter'a doğrulayan temsilcileri, ölümüne dair herhangi bir detay ise henüz paylaşmadı.
Yönetmen Michael Apted hayatını kaybetti
09.01.2021 - 11:38 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 11:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Televizyon belgesel serisi "Up"ın yönetmeni Michael Apted 79 yaşında hayatını kaybetti.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Michael Apted,yönetmen,
758652 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/758652.aspx
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