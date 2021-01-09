Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon belgesel serisi "Up"ın yönetmeni Michael Apted 79 yaşında hayatını kaybetti. Madencinin kızı, Sisteki Goriller filmlerinin de yönetmenliğini yapan Apted'in hayatını kaybettiğini Hollywood Reporter'a doğrulayan temsilcileri, ölümüne dair herhangi bir detay ise henüz paylaşmadı.