Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’da Antwerp Üniversitesi’ndeki biyologlar, ağaçkakanların gagalarının nasıl deldikleri ağaca sıkışmadığını araştırdı. Araştırmacılar, ağır çekim videolarda, ağaçkakanların gagalarını adeta elektrikli bir matkap gibi kullandıklarını ve alt ve üst gagalarını birbirinden bağımsız olarak ve ters yönde hareket ettirerek sıkışmaktan kurtulduklarını tespit etti. Ağaçkakanlar, gagalarını birbirinden bağımsız hareket ettirebilen tek kuş türü olmasalar da bu tespit ilginç bulundu. Tüm bu işlem 50 milisaliselik bir zaman dilimi içinde gerçekleşiyor. Baş araştırmacı Sam Van Wassenbergh, ağaçkakanların ağacı saniyede 7 metre hızla deldiklerini ifade etti. Wassenbergh, ağaçkakanların nispeten yumuşak kafataslarının, vurdukları darbelerden nasıl zarar görmediğinin ise şaşırtıcı olduğunu söyledi.