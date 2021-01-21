Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de dün, Biden'ın yemin töreni esnasında Washington'da sessizlik hakimken batı eyaletlerinden Oregon'da sokaklar hareketliydi. "Antifa" isimli aşırı solcu grubun üyeleri, Portland'de protesto gösterisi düzenleyerek Biden'dan "daha hızlı politika değişikliği" talep etti.

Biden karşıtı pankartlar taşıyan grup, Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi (ICE) Merkezine yürüyerek buranın duvarlarına da sprey boyalarla yazılar yazdı.

- 8 kişi gözaltına alındı

Ardından kentteki Demokrat Parti merkezine saldıran grup, binanın camlarını kırdı. Saldırının ardından Antifa üyeleri, olaylara müdahale etmek isteyen polisle de çatıştı. Yerel güvenlik birimleri, yaptıkları açıklamada, bazı göstericilerin silah taşıdığını kaydetti. Göstericilerin pankartlarındaki "Biden'ı istemiyoruz, intikam istiyoruz. Biz yönetilemeyiz" ifadeleri dikkati çekti.

Olaylarla ilgili 8 kişi gözaltına alındı.