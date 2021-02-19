Milli Savunma Bakanlığı tarafından uğurlama fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, “Azerbaycan ile müşterek icra ettiğimiz Kış-2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimizi törenle ülkelerine uğurladık” denildi.
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Milli Savunma Bakanlığı tarafından uğurlama fotoğraflarının da paylaşıldığı açıklamada, “Azerbaycan ile müşterek icra ettiğimiz Kış-2021 Tatbikatı’na katılan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensubu kardeşlerimizi törenle ülkelerine uğurladık” denildi.
Etiketler : azerbaycan,milli savunma bakanlığı,