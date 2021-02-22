Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi
22.02.2021 - 19:56 | Son Güncelleme: 22.02.2021 - 19:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye roketli saldırı düzenlendi.
Etiketler : Irak,
769642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/769642.aspx
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