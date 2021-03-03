Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Sağırlı

2027 yılında hizmete girmesi planlanan otelde, restoran, sinema, spa ve 400 kişi için odalar yer alacak. Dünyanın yörüngesine inşa edilen altyapı ile otelin kısa sürede açılacağı tahmin ediliyor. Uzay istasyonu büyük bir daire şeklinde olacak ve Ay’ın yüzeyinde bulunan yerçekimine benzer bir seviyeye ayarlanacak. Otelin suni yer çekimi oluşturmak için döneceği öğrenildi. OAC, SpaceX Falcon 9 gibi yeniden kullanılabilir fırlatma araçları sayesinde maliyetlerin daha ucuz hâle geldiğini söylese de otelde bir gece geçirmenin ücreti hakkında açıklama yapmadı. Voyager sınıfı uzay istasyonu bir dizi halkadan oluşacak ve halkaların en dışına 24 ‘modül’ eklenecek. Her biri 20 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde olacak.

Seyir, konser ve spor salonları, kütüphaneler, mutfak ve restoran gibi bir yolcu gemisinde görebileceğiniz her şeyi bünyesinde barındıracak. Otel, 90 dakikada bir bütün dünyayı dolaşacak. Modüllerden bazıları Gateway Foundation adlı şirket tarafından işletilecek. 20x12 metrelik modüller isteyen kişilere tamamen de satılabilecek. Devlet kurumları, istasyonu kendi bilim modüllerini barındırmak için veya Mars’a gitmeye hazırlanan astronotlar için bir eğitim merkezi olarak kullanabilecek.

Gateway Foundation’ın kurucusu John Blincow, “Bu, bir sonraki sanayi devrimidir ve yeni bir uzay endüstrisi oluşacak. Küçük pir prototiple bütün denemeler en kısa sürede tamamlanacak” dedi.